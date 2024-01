A confirmação da paternidade de João Gabriel, filho da modelo e influenciadora Maiára Quinderolly, não abalou as estruturas do casamento do atacante Jô com Claudia Silva. O menino, com um ano de idade, é fruto de uma relação extraconjugal do atleta enquanto estava com a coach. Este é o oitavo filho do ex-jogador da seleção e do Corinthians, sendo seis deles fora do casamento de 15 anos com a mulher.