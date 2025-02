Liderança geral pode garantir renda recorde no ano para o Corinthians; entenda

O Corinthians enfrenta o Guarani neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela última rodada do Campeonato Paulista. Classificado para a próxima fase do estadual, o Timão entra em campo visando garantir a melhor campanha da primeira fase.

continua após a publicidade

➡️Matheuzinho admite atuação ruim do Corinthians na Libertadores: ‘Frustrante’

O clube alvinegro possui 26 pontos e precisa apenas empatar para garantir a melhor vaga na primeira fase do Paulistão. A pontuação segue válida nos confrontos de mata-mata, e com seis pontos em disputa nas quartas e semifinais, o Corinthians pode abrir uma vantagem significativa sobre o São Bernardo, que tem a segunda melhor campanha com 23 pontos.

Com a melhor campanha, o Corinthians já garantiu que as quartas de final contra o Mirassol será realizada na Neo Química Arena. Em caso de vitória, poderá disputar a semifinal e o segundo jogo da decisão em Itaquera.

continua após a publicidade

Memphis é um dos destaques do Timão no Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Expectativa para arrecadação

Neste ano, o Corinthians criou cinco faixas de preços para ingressos em partidas na Neo Química Arena, divididas conforme a relevância dos jogos.

Nova política de ingressos

Categoria (PREÇO E) - R$ 33 nos setores mais populares Jogos: Fase de classificação do Paulistão (exceto clássicos)

- Categoria (PREÇO D) - R$ 35 nos setores mais populares Jogos: Clássicos (Santos, Palmeiras e São Paulo no Paulistão), quartas de final do Paulistão, oitavas da Copa do Brasil, jogos do Brasileirão (exceto clássicos), Pré-Libertadores.

- Categoria (PREÇO C) - R$ 38 nos setores mais populares Jogos: Semifinal do Paulistão, quartas da Copa do Brasil, clássicos no Brasileirão, fase de grupos da Libertadores/Sul-Americana.

- Categoria (PREÇO B) - R$ 43 nos setores mais populares Jogos: Final do Paulistão, semifinal da Copa do Brasil, oitavas e quartas da Libertadores/Sul-Americana.

- Categoria (PREÇO A) - R$ 48 nos setores mais populares Jogos: Final da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores/Sul-Americana.

-

Chances de boa arrecadação

O Corinthians tem a chance de disputar partidas com ingressos nas categorias D, C e B na reta final deste Campeonato Paulista, o que pode aumentar suas receitas. Além disso, o clube alvinegro anunciou, nesta semana, o aumento da capacidade da Neo Química Arena para 48.000 torcedores.

continua após a publicidade

A maior renda do Corinthians neste ano foi na vitória sobre o Santos por 2 a 1, na primeira fase do Paulistão. Com o maior público em jogos do Timão na Neo Química Arena, 47.695 torcedores no total, o clube alvinegro arrecadou R$ 2.952.483,00.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians destina a renda de bilheteria ao pagamento de juros do financiamento com a Caixa Econômica Federal. Em 2024, o clube alvinegro juntou um montante de R$ 87,9 milhões.