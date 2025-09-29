Lesão de André Ramalho aconteceu em treino ‘extra’ no Corinthians

O Corinthians convive com lesões e desfalques nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Na derrota contra o Flamengo, neste domingo (28), Dorival Júnior teve uma baixa de última hora: o zagueiro André Ramalho.

O jogador foi diagnosticado com um estiramento no músculo posterior da coxa direita. A lesão ocorreu na quinta-feira (25), em um treino extra do zagueiro com profissionais do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava.

Com 33 anos, André Ramalho tem o costume de fazer trabalhos extras desde a época em que atuava no PSV Eindhoven, da Holanda. É comum que o atleta fique mais tempo no CT Dr. Joaquim Grava para realizar trabalhos de fortalecimento.

Além do acompanhamento dos profissionais do clube, André Ramalho também realiza um tratamento inovador com monitoramento 24 horas, conduzido pelo preparador físico Diego Brito, que trabalha no Atlético de Madri. O jogador utiliza uma pulseira que transmite dados em tempo real para o fisioterapeuta, permitindo avaliar, entre outros aspectos, a qualidade do sono e a frequência cardíaca.

André Ramalho não atuou no confronto contra o Flamengo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Quando volta?

O Corinthians entra em campo na próxima quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio. André Ramalho é dúvida para o confronto. Em coletiva após a derrota para o Flamengo, Dorival Júnior ficou pessimista com o retorno do zagueiro para a próxima rodada.

— Acredito que não tenhamos o Memphis e o André nesse momento. Ele não tocou em bola. E é um processo nessa transição — disse o treinador do Corinthians em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo.

Há a possibilidade do jogador retornar na partida contra o Mirassol, no próximo sábado (4), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.