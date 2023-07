O desembargador Roberto Porto, da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou habeas corpus a Sebastián Avellino Vargas, preparador físico do Universitario-PER, acusado de racismo equiparado à injúria racial por supostamente ter feito gestos racistas em direção à torcida do Corinthians durante duelo na Sul-Americana. Assim, ele segue preso preventivamente.