O América-MG terá novo desafio decisivo pela frente neste sábado (15), às 16h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, contra o Corinthians, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida do playoff na Sul-Americana para o Colo Colo, o Coelho tentará se superar outra vez e chegar a mais uma semifinal. O duelo “tenso” de ida, vencido pelo time americano por 1 a 0, dá uma vantagem do empate para a equipe mineira no duelo.