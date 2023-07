América-MG ganha reforço de peso para decisão diante do Corinthians, pela Copa do Brasil

O técnico Vagner Mancini, do América-MG, recebeu uma boa notícia para o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Corinthians, neste sábado (15), às 16h30. Trata-se do retorno do meia Benítez para o duelo, que vale vaga no mata-mata nacional, poupado pelo treinador após sentir dores musculares na coxa direita.