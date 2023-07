Avellino foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (12). O preparador da equipe peruana foi acusado de ter feito gestos racistas em direção à torcida do Corinthians logo após a vitória dos brasileiros na Copa Sul-Americana. Ele foi preso com base no depoimento de dois torcedores corintianos e uma gandula da partida.