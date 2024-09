Justiça do Trabalho encerrou a ação movida pelo técnico Vítor Pereira contra o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 19:22 • São Paulo (SP)

Nesta segunda-feira (9), a Justiça do Trabalho encerrou a ação movida pelo técnico Vítor Pereira contra seu ex-clube, Corinthians, sem resolução do mérito. Ainda podendo recorrer à decisão, o português cobrava mais de R$ 7,5 milhões do ex-clube.

➡️Estádio do Corinthians passa por alterações após partida da NFL

A juíza Mariza Santos da Costa proferiu uma sentença argumentando que o foro para o julgamento das demandas de Vítor Pereira é de responsabilidade da Fifa e Corte Arbitral do Esporte, e não da Justiça do Trabalho.

Como já foi divulgado anteriormente, todos os processos movidos por membros da comissão técnica de Vítor Pereira contra o clube paulista tiveram o mesmo desfecho. Além disso, o treinador português terá de arcar com R$ 378.918,27 em honorários aos advogados do Corinthians.

Entretanto, vale lembrar que o, hoje, treinador do Al-Shabab, da Arábia Saudita, obteve uma decisão favorável na Fifa, em agosto do ano passado, que determinou que o Timão pague cerca de R$ 2,6 milhões a ele. Porém, o clube recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e aguarda julgamento.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O técnico alega que o Corinthians não cumpriu com algumas de suas obrigações salariais, como: verbas referentes a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e 13º salário durante os quase nove meses em que esteve no clube, em 2022.

Vítor Pereira deixou o Corinthians com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas em 64 jogos, um aproveitamento de 51,6%. A equipe foi vice-campeã da Copa do Brasil no período e terminou o Campeonato Brasileiro em quarto lugar.