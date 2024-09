Estádio do Corinthians passa por alterações após partida da NFL

Foto: Agência Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 18:00 • São Paulo (SP)

Após a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, primeira da NFL no país, o estádio do Corinthians iniciou os reparos para o próximo compromisso da equipe, válido pela Copa do Brasil. A Neo Quimica Arena foi palco, na última sexta-feira (8), do primeiro evento de futebol americano realizado no Brasil.

Para o evento histórico, a Arena do Corinthians precisou passar por modificações tanto nas arquibancadas, como nos gramados que foram pintados com as marcações exigidas pela NFL.

Em nota, o Corinthians atualizou as alterações que foram feitas no estádio para seguir com a programação do Timão em suas competições.

Arquibancada

Nos setor leste foram removidas as 1.140 cadeiras instaladas temporariamente para o evento com alvará especial, pois a licença anual do clube não cobre essa estrutura adicional.

Já as cadeiras no setor norte estão em fase inicial de remoção para, em seguida, serem recolocadas as barras antiesmagamento.

Gramado

Apesar da permanência de alguns danos após a partida, o gramado encontra-se em qualidade melhor do que esperado. Em contrapartida, a tintura das marcações exigidas pela NFL ainda são visíveis. O campo tem sido lavado desde sábado, o que auxiliou na redução da pintura.

As marcações do campo de futebol profissional estão agendadas para esta terça-feira (10) e o esperado é que as linhas antigas desapareçam.

