Jovens terão chances em último teste do Corinthians antes de decisão
Timão encara o Juventude na última rodada do Brasileirão
O Corinthians enfrenta o Juventude na última partida antes da semifinal da Copa do Brasil. Com a competição mata-mata como prioridade absoluta, a comissão técnica trabalha para preservar titulares, e Dorival Júnior deve escalar uma equipe mista na rodada final do Brasileirão. O jogo também representa mais uma oportunidade para os jovens que vêm ganhando espaço no elenco.
Promovidos ao time profissional nesta temporada, o volante André, o meia Dieguinho e o atacante Gui Negão tem sido destaques do clube alvinegro nas últimas rodadas. Os atletas ganharam oportunidades na equipe titular e tem correspondido.
Contra o Fortaleza, o volante André marcou o gol do Timão na derrota por 2 a 1 para a equipe cearense. Com 19 anos, o jogador chegou a dois gols na temporada e é uma dos destaques do Corinthians nesta reta final de temporada.
Dieguinho deve voltar a figurar entre os titulares. O atacante iniciou as partidas contra Botafogo e Fortaleza. Contra a equipe carioca, o jogador de 18 anos deu sua primeira assistência entre os profissionais.
Mais 'experiente', Gui Negão é destaque da equipe há alguns meses, com cinco gols em 24 partidas pelo Corinthians em 2025. O atacante é a principal sombra de Yuri Alberto, fora por uma lesão no adutor. Dorival Júnior elogiou os garotos do Timão.
- Se tivermos paciência com esse menino (André), não tenho dúvidas que ele terá um futuro brilhante pela frente. Ele passa uma segurança muito grande. Sentimos que ele está encontrando cada vez mais confiança. Preparamos muito o André, assim como fizemos com o Gui e Dieguinho, na expectativa de termos esses garotos nas melhores condições possíveis para os jogos contra o Cruzeiro. Se Deus quiser, o Corinthians vai brigar pela possibilidade de estar em mais uma final - disse o treinador do Corinthians em entrevista após a derrota para o Fortaleza.
André pelo Corinthians em 2025
- 8 jogos (1 titular)
- 2 gols
- 37 minutos em campo por jogo
- 1 passe decisivo
- 5 finalizações (2 no gol)
- 78% de acerto no passe
- 1.1 desarmes por jogo
- 2.0 bolas recuperadas por jogo
- 0.1 interceptações por jogo
- 60% de eficiência nos duelos
- 8 faltas
- Nota Sofascore 6.81
Gui Negão pelo Corinthians em 2025
- 24 jogos (14 titular)
- 5 gols
- 2 assistências
- 163 minutos para participar de gol
- 2 grandes chances criadas
- 71% de conversão em grandes chances
- 7 passes decisivos
- 18 finalizações (7 no gol)
- 3.6 finalizações para marcar
- 30% de eficiência nos duelos
- 24 faltas sofridas
- Nota Sofascore 6.69
Dieguinho pelo Corinthians em 2025
- 12 jogos (4 titular)
- 1 assistência
- 35 minutos em campo por jogo
- 7 passes decisivos
- 2 grandes chances criadas
- 11 finalizações (2 no gol)
- 61% de eficiência nos dribles
- 1.2 dribles certos por jogo
- 50% de eficiência nos duelos
- 2.3 duelos ganhos por jogo
- 9 faltas sofridas
- Nota Sofascore 6.79
Próximo jogo
A partida será neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em décimo lugar, o Corinthians precisa vencer para garantir uma vaga na próxima Sul-Americana sem depender de outros resultados. O Juventude é o penúltimo colocado e entra em campo rebaixado.
