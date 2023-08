Cruzeiro e Corinthians duelam neste sábado (19), às 21h, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mineiros têm 24 pontos e ocupam o 12° lugar, enquanto o Alvinegro está duas posições abaixo, com 23 pontos. Com chances de título na Sul-Americana, o técnico Vanderlei Luxemburgou vai poupar vários titulares importantes. Saiba mais sobre as escalações abaixo.