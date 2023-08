Para encaminhar a renovação de contrato com o Corinthians, o atacante Gustavo Mosquito e Carlos Leite, que é empresário do jogador, precisaram 'levantar a bandeira branca'. O desejo do atleta é trocar de agente, mas ele tem contrato com Leite até o ano que vem. O representante, por sua vez, tem boa entrada no Timão e já tinha conversas avançadas para estender o vínculo do camisa 19. No entanto, diante da incerteza sobre a manutenção ou troca de empresário por parte do profissional, a negociação foi congelada pelo próprio Timão.