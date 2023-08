Durante todo o primeiro turno do Brasileirão, o Corinthians flertou contra o rebaixamento, inclusive ficando algumas rodadas no Z4. Uma vitória diante da Raposa não vai colocar o Alvinegro na parte de cima da tabela, mas deixará a equipe mais perto do G6 do que a "zona da confusão". Há a possibilidade do Timão abrir oito pontos do Z4 e ficar cinco do G6.