O Cruzeiro divulgou nesta sexta-feira (18) a lista de relacionados para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão no sábado (19), às 21h, no Mineirão. O volante Ian Luccas e o meia Daniel Jr., formados na base da Raposa, voltam a estar à disposição do técnico Pepa. Afastado por indisciplina pela segunda vez no ano (ainda sem o motivo divulgado), Walisson será ausência.