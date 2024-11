Jogadores do Corinthians declaram apoio a Augusto Melo; veja a mensagem

Os jogadores do Corinthians se posicionaram contra o impeachment de Augusto Melo do cargo de presidente do clube. Nas redes sociais, atletas como Fagner, Matheuzinho, Igor Coronado, Gustavo Henrique e outros publicaram uma carta em apoio ao dirigente.

Augusto Melo enfrenta um processo de impeachment no clube alvinegro. A votação no Conselho Deliberativo do clube será realizada de forma secreta na próxima quinta-feira (28), às 18h (de Brasília), no Parque São Jorge. Caso aprovado, o dirigente será afastado do cargo.

Na mensagem, os jogadores destacam o apoio ao presidente e destacaram qualidades do dirigente. Segundo os atletas, Augusto Melo foi "justo, sincero e profissional" para honrar os compromissos do clubes".

Jogadores do Corinthians se posicionaram a favor de Augusto Melo e contra o impeachment (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja a mensagem dos atletas do Corinthians

"Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo.

Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube.

O Corinthians e sua fiel torcida estão acima de qualquer disputa política. Por isso, o elenco está alinhado com o presidente e a diretoria de futebol para recolocar o time do povo no caminho das conquistas."

O passo a passo do processo

Caso o impeachment seja aprovado, o cargo de presidente do Corinthians seria ocupado temporariamente por Osmas Stabile, primeiro vice-presidente do clube. Após a deliberação, o mandatário interino teria um mês para convocar uma eleição indireta.

Neste cenário, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr., ainda teria que marcar a data da Assembleia Geral com associados do clube, em até cinco dias, para concretizar o impeachment.

Eleito no final do ano passado, Augusto Melo possui mandato até 2026. Ao todo, são 302 conselheiros, mas nem todos comparecem às sessões no Parque São Jorge, sede social do Corinthians, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.