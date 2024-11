Corinthians: Final da Sul-Americana é crucial para vaga na Libertadores

A Fiel vai acompanhar a final da Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing, neste sábado (23), às 17h (de Brasília), pensando em uma vaga na próxima Libertadores. Caso os mineiros conquistem o título, o Corinthians terá uma vantagem na busca por uma classificação através do Campeonato Brasileiro.

Os sete mais bem colocados do Brasileirão garantem vaga na próxima edição da competição continental. Sétimo lugar na tabela, o Cruzeiro pode ampliar o número de classificados pelo torneio caso conquiste o título da Copa Sul-Americana na tarde deste sábado, no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Na nona colocação, com 44 pontos, o Corinthians mira uma vaga na próxima Copa Libertadores. O Timão está a dois pontos do Bahia, oitavo colocado. Os dois times vão se enfrentar na penúltima rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

Portanto, a conquista do Cruzeiro faria o Corinthians depender apenas de si para realizar o sonho de garantir uma vaga na competição continental. A classificação é determinante para os planos do clube para 2025, pois cederia também um lugar na Copa do Brasil, que o Timão conseguiu através do Campeonato Paulista, quando foi eliminado ainda na primeira fase.

Corinthians perdeu para o Racing na semifinal da Copa Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Sul-Americana frustrante para o Corinthians

O torcedor corinthiano sentirá um gosto amargo ao ver a decisão deste sábado (23). A equipe comandada por Ramón Díaz foi eliminada na semifinal pelo Racing, justamente o adversário do Cruzeiro na competição.

Após empate por 2 a 2 na Neo Química Arena, Corinthians e Racing decidiram a vaga em uma partida no El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires. No jogo de volta, o clube alvinegro chegou a sair na frente, com Yuri Alberto, mas tomou a virada com dois gols de Quintero e foi eliminado da competição.