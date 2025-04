Jogador do Corinthians relembra atitude da Fiel em final: ‘Nunca vi’

O título paulista do Corinthians foi na quinta-feira (27), mas segue repercutindo entre os jogadores e torcedores. O Timão empatou por 0 a 0 com o Palmeiras na Neo Química Arena e quebrou um jejum de seis anos sem conquistas.

A partida foi marcada pela presença da Fiel. Os torcedores quebraram o recorde de público em jogos do Corinthians na Neo Química Arena, com mais de 48 mil torcedores, e acenderam diversos sinalizadores no final do duelo, que praticamente impediu o andamento da partida. Raniele relembrou o momento

— Foi o primeiro jogo que vi na vida acabar antes do juiz apitar, os caras tacaram fogo na arquibancada, literalmente. Na hora que olhei os fogos rolando, bagunça em todo canto... Nunca vi na vida, eu pensei "pode ter mais duas horas de jogo, ninguém mais faz gol aqui". - contou o jogador do Timão em entrevista ao podcast "Denílson Show".

Final emocionante

O empate do Timão foi conquistado com muito sofrimento. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, defendeu um pênalti cobrado por Raphael Veiga no segundo tempo. Além disso, Félix Torres foi expulso e o clube alvinegro atuou com um a menos na reta final do confronto. Raniele falou sobre a pressão do Palmeiras nos minutos finais.

— Saiu o pênalti, eu só olhei para o Hugo, se tiver que ser assim que seja. Tinha duas opções: os eles marcam e seria uma pressão ou o Hugo defendia e já era, graças a deus ele defendeu, aí depois o Félix é expulso, tem uma treta, tem mais dois escanteios, eu tiro, quando volto para dentro da área eu vejo o Yuri "se é assim que é o jogo, vamos jogar", aí vi que já era, se os caras da frente estão falando assim, esquece.