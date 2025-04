Escalação: Corinthians terá mudanças para estreia na Sul-Americana

O Corinthians finalizou a sua preparação para o duelo contra o Huracán, nesta quarta-feira (2), pela estreia da Copa Sul-Americana. Em treino realizado no CT Dr. Joaquim Grava, Ramón Díaz ensaiou mudanças na escalação da equipe.

Diferente da estratégia utilizada no empate por 1 a 1 contra o Bahia, na primeira rodada do Brasileirão, o Corinthians terá força máxima contra os argentinos. O Timão deve contar com o reforço dos titulares, que conquistaram o Paulistão, e foram poupados em Salvador.

Os únicos desfalques de Ramón Díaz serão Hugo Souza, que trata uma lesão grau 2 do retofemoral da coxa direita, e Rodrigo Garro, que segue se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito e está na Espanha.

O treinador deve promover as entradas de Matheus Donelli no gol e Romero no lugar do argentino, o que muda o esquema tático do Corinthians para 4-4-3. Além das opções, Ramón Díaz contará com os demais titulares que foram reservas contra o Bahia como Memphis e Carrillo.

O Timão deve iniciar o jogo com: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martinez e Carrilo; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

Memphis retorna ao time titular (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Foco na Sul-Americana

O Timão estreia na fase de grupos da competição após ter sido eliminado da Pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil. Com a recente euforia pelo título do Paulistão, conquistado sobre o Palmeiras na quinta-feira (27), o Corinthians mira a conquista inédita do torneio continental.

Ramón Díaz e seus comandados chegaram perto do troféu na última temporada. Em 2024, o Corinthians foi eliminado pelo Racing na semifinal, o clube argentino foi campeão do torneio. Neste ano, o Timão terá Huracán, da Argentina, América de Cali, da Colômbia, e Racing, do Uruguai, como os adversários na primeira fase.

A primeira partida será nesta quarta-feira (2), contra o Huracán, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.