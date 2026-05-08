Corinthians terá que pagar milhões a ex-lateral aposentado aos 23 anos

O ex-lateral Daniel Marcos, revelado na base do Corinthians, venceu um processo na Justiça contra o clube. Com isso, o Timão terá que desembolsar cerca de R$ 3 milhões ao ex-atleta.

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A acusação de Daniel Marcos é de que uma lesão sofrida em dezembro de 2020, contra o Grêmio, pela equipe sub-20 do Corinthians, impediu a continuidade de sua carreira. Inicialmente, o pedido no processo era de R$ 5 milhões.

— O período de reabilitação foi tortuoso, eis que não havia melhoras e, sempre que iniciava a transição (etapa de reabilitação funcional no campo de futebol), ocorria retrocesso em virtude das dores e limitações — diz trecho do processo do atleta, representado pelo advogado Filipe Rino.

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Quando anunciou a aposentadoria, no ano passado, Daniel afirmou que as lesões foram o principal motivo para encurtar sua trajetória nos gramados, encerrada aos 23 anos. Nos últimos anos da carreira, o lateral foi submetido a quatro cirurgias, além de acumular problemas musculares.

Antes de chegar ao Corinthians, Daniel Marcos atuou nas categorias de base do Palmeiras. Após deixar o Timão, o lateral passou por Cianorte e Resende.

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Daniel Marcos em jogo pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Daniel Marcos se explica pelas redes sociais

Em publicação nas redes sociais, Daniel Marcos afirmou que a decisão de acionar o Corinthians na Justiça foi tomada para defender seus direitos após anos de tratamentos e cirurgias que resultaram na interrupção precoce de sua carreira.

O ex-lateral relembrou a passagem de quase seis anos pelo clube, citou jogos nas categorias de base e no profissional, além de destacar que mantém respeito pela instituição mesmo após o processo judicial.

Veja abaixo o texto completo do ex-Corinthians

Sinto que é muito importante me posicionar diante dos fatos nesse momento.

Minha história no Corinthians começou lá atrás, quando saio do Palmeiras, participo de uma peneira com cerca de 100 atletas e fui aprovado pelo Ricardo, Márcio Bittencourt e pelo saudoso Gilmar Fubá. Dali nasceram sonhos que mudaram a minha vida.

Foram 112 jogos no sub-17/20, a realização de partidas no profissional, convocações para a Seleção Brasileira e muitos sonhos construídos com o apoio da Fiel. Estive no clube de janeiro de 2018 até março de 2024, praticamente seis anos de dedicação, aprendizado e entrega. Sou grato por tudo que vivi e por cada aplauso de cada alvinegro que acreditou em mim nas 3 Copas São Paulo, 5 Brasileiros, 4 CDB e 5 Paulistas em que tive a honra de representar o manto.

Também enfrentei um período muito difícil. Foram anos de tratamentos, cirurgias e recomeços, em um processo que tornou o retorno aos gramados cada vez mais desafiador e que deixou marcas severas e profundas na minha trajetória e na minha carreira e, infelizmente, por este motivo tive minha carreira interrompida aos 23 anos.

Depois de tudo que vivi, precisei buscar caminhos para compreender essa fase e defender meus direitos. Essa decisão foi tomada com responsabilidade e por respeito à minha própria história. Defender meus direitos não diminui o amor e o respeito que tenho pelo Corinthians, clube que faz parte da minha vida e da minha formação como atleta e como pessoa.

Sempre serei um filho do Terrão. Minha gratidão à instituição e à Fiel torcida permanece intacta.

Daniel Marcos.

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