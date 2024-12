Janela recorde deve fazer Corinthians virar o ano sem reforços

O Corinthians ainda não realizou nenhuma contratação nesta janela de transferências. Uma explicação para a postura mais modesta nos investimentos do clube neste final de ano pode estar no desempenho do Timão na última temporada.

Em 2024, no primeiro ano da gestão do presidente Augusto Melo, o Corinthians contratou 20 jogadores. Segundo informações do 'Ge', foram gastos R$ 166,5 milhões na aquisição dos direitos econômicos de novos reforços. Esse foi o recorde de gastos em contratações em um único ano nesta década.

Em janeiro, o Corinthians contratou 11 jogadores. O Timão foi eliminado na primeira fase do Paulistão e não conseguiu emplacar uma boa campanha no Brasileirão, ficando na zona de rebaixamento. Para evitar a degola, o clube alvinegro trouxe mais nove atletas, incluindo o atacante Memphis e o goleiro Hugo Souza.

O Corinthians finalizou o Campeonato Brasileiro com uma sequência de nove vitórias seguidas e garantiu uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A estreia do Timão será na Fase Preliminar 2, contra o Universidad Central, da Venezuela, no dia 19 de fevereiro.

Memphis foi um dos jogadores contratados em 2024 (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Prioridade é a renovação do elenco

Com a preparação mais curta e os gastos da janela, a prioridade da diretoria do clube alvinegro é manter o elenco para a próxima temporada. Neste mês, o Corinthians concretizou a renovação com o meia André Carrillo, o atacante Ángel Romero e encaminhou um acerto para a extensão do vínculo do volante Maycon.

— Faremos o esforço necessário para manter o elenco, entendemos que com esse elenco nossas metas esportivas para 2025 serão alcançadas. Temos, sim, a conversa com financeiro, já participei de algumas delas, temos metas, objetivos que precisamos entender, mas esse não vai ser o problema, vamos ser criativos mais uma vez, trazer jogadores, se por acaso houver necessidade. Mas o nosso maior objetivo é permanecer com os atletas que aí estão — disse o dirigente.

O Corinthians espera realizar contratações pontuais para a próxima temporada, com o perfil de que chegue para disputar a titularidade. A lateral-esquerda é uma das prioridades do clube alvinegro e o Timão já sondou Guilherme Arana, do Atlético-MG, e Mauro Júnior, do PSV Eindhoven, da Holanda.