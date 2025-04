Memphis comemora retomada do Corinthians, mas faz alerta: ‘Temos que ganhar mais’

Herói do Corinthians na vitória sobre o Sport por 2 a 1, Memphis Depay comemorou a retomada da equipe, que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após duas derrotas consecutivas.

O camisa 10 do Timão, no entanto, avaliou que o time precisa adotar uma mentalidade vencedora após a conquista do título do Paulistão. Adaptado ao Brasil, o holandês busca novas conquistas, principal motivação do atacante no clube paulista.

- Estou feliz. Ficaria mais feliz quando começarmos a ganhar mais, mas é normal. Sou um vencedor. Temos que nos acostumar a ganhar mais, com menos sacrifício. Mas estou feliz, olha como eles tratram os jogadores. Estou feliz no Brasil, mas quero competir, foi para isso que vim para o Corinthians - disse o atacante.

Na sequência, Memphis afirmou que a união do elenco foi fundamental para o resultado em casa. Apesar de sair atrás no marcador, o Corinthians marcou duas vezes com o holandês na segunda etapa e garantiu os três pontos diante da Fiel Torcida.

- Muito importante. Queremos competir, então temos que ganhar mais jogos. Nos últimos, perdemos muitos pontos. Hoje acho que começamos muito bem, criamos chances, desperdiçamos algumas. Estou orgulhoso do time hoje. Acho que mostramos carater, união - finalizou.

Memphis Depay marcou os dois gols do Corinthians na vitória sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Corinthians se recupera no Brasileirão

Após duas derrotas consecutivas - para Palmeiras e Fluminense -, o Corinthians derrotou o Sport de virada e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Memphis Depay, duas vezes na segunda etapa, marcou os gols do Timão no confronto.

Com o resultado, o time chegou aos sete pontos na tabela de classificação do Brasileirão e saltou provisoriamente para a sétima colocação.