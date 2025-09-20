Corinthians deve ter dupla de ataque inédita contra o Sport

O Corinthians encara o Sport neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior terá problemas para escalar a equipe, mas deve contar com o retorno de Yuri Alberto ao time titular.

continua após a publicidade

O centroavante não inicia um jogo entre os onze iniciais desde o dia 11 de agosto. Na ocasião, o Corinthians foi derrotado por 2 a 0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O atacante passou por uma cirurgia na hérnia inguinal e ficou um mês fora dos gramados.

Yuri Alberto retornou na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, na Copa do Brasil, quando atuou por 13 minutos. No sábado (13), o atacante esteve em campo por 45 minutos no triunfo pelo placar mínimo contra o Fluminense.

continua após a publicidade

Neste período, Gui Negão ganhou oportunidades, e deu conta do recado. O jovem marcou quatro gols nos últimos jogos. O atacante recebeu cartão amarelo contra o Fluminense e está suspenso para o duelo contra o Sport. Yuri Alberto deve ganhar chance entre os titulares.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto deve retornar entre os titulares contra o Sport (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Ataque inédito

A tendência é que Yuri Alberto faça dupla inédita com Vitinho. O reforço do Timão fez a sua estreia no dia 16 de agosto, na derrota por 2 a 1 para o Bahia, pelo Brasileirão, a primeira partida após a lesão do camisa 9.

continua após a publicidade

Vitinho atuou em seis jogos desde que chegou ao Corinthians, mas nenhum como titular. Memphis, com um edema na coxa, também deve ser desfalque. Desta forma, o jogador pode iniciar uma partida entre os onze iniciais pela primeira vez com a camisa alvinegra. A tendência é que forme ataque com Yuri Alberto.