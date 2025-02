Corinthians está próximo de anunciar primeira contratação da temporada

O Corinthians está próximo de resolver a situação da posição mais carente do elenco. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, de 30 anos, chegou ao Brasil para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube paulista. O jogador, que estava sem espaço no Getafe, da Espanha, não atua há nove meses.

Apesar do acerto verbal com Angileri, o diretor executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, manteve cautela ao comentar o assunto.

— É um jogador que nos interessa, mas não consigo falar nada além disso. Há todo um processo que precisa acontecer, e eu não posso falar sobre algo que ainda não é uma realidade — afirmou Soldado, após o sorteio dos mandos das quartas de final do Paulistão.

Fabinho também destacou as dificuldades para novas contratações nesta janela de transferências, e reforçou a confiança no elenco atual, mas reconheceu a necessidade de reforços em posições específicas.

— Enquanto a janela estiver aberta, há sempre uma expectativa por uma oportunidade. De fato, se for acontecer alguma movimentação, vai ser muito difícil. O presidente tem falado sobre isso, já falei diversas vezes, que o nosso trabalho foi feito totalmente no ano de 2024, o esforço que foi feito para que essa equipe fosse formada, e o esforço que fizemos esse ano, o trabalho continua para a manutenção desse elenco. É claro que, dentro daquilo que for possível, se houver identificação de alguma carência, certamente nós iremos agir.

Fabinho também falou sobre a “maratona” de jogos que o Corinthians tem agora e como é importante ter foco nos desafios que vêm pela frente.

— O Corinthians está muito satisfeito com a linha que nós temos. Isso dá ainda mais tranquilidade e confiança para que o trabalho continue sendo desenvolvido. Agora temos momentos decisivos: Libertadores, momento decisivo do Campeonato Paulista, para que essa equipe possa responder à expectativa que a direção e o torcedor esperam — completou.

