Cruzeiro

Estratégia de Jardim dá errado em decisão por pênaltis de Corinthians x Cruzeiro

O Cruzeiro foi eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 14/12/2025
21:59
Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Marcello Zambrana/AGIF/Gazetta Press)
imagem cameraLeonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Marcello Zambrana/AGIF/Gazetta Press)
Apesar de ter vencido o Corinthians fora de casa por 2 a 1, o Cruzeiro acabou eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. Os dois jogadores que erraram as cobranças celestes entraram nos minutos finais do confronto.

Aos 47 minutos da segunda etapa, o técnico Leonardo Jardim promoveu suas últimas três alterações, tirando Arroyo, Kaio Jorge e Matheus Henrique para colocar em campo Walace, Wanderson e Gabigol.

Os três cobraram pênaltis e apenas Wanderson converteu o seu. Gabigol teve a chance de definir a classificação na quinta cobrança, mas bateu fraco no canto esquerdo para defesa de Hugo Souza.

Gabigol, atacante do Cruzeiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazetta Press)
Gabigol, atacante do Cruzeiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazetta Press)

Posteriormente, já nas alternadas, Walace perdeu sua cobrança e em seguida Breno Bidon fechou a classificação corintiana. Após a partida, o técnico Leonardo Jardim explicou a escolha pelos jogadores que cobraram as penalidades.

Segundo o comandante cruzeirense, foram escolhidos os atletas que mostraram mais confiança, não apenas os que são melhores cobradores.

– Com certeza havíamos feito a escolha dos cinco jogadores. O Gabriel era o último, porque tem experiência, não se incomoda com a torcida adversária. Mas não fez o gol. A responsabilidade não é dele, é minha – explicou o treinador do Cruzeiro.

Fracasso total de Jardim no Cruzeiro?

Ainda na entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim ainda expressou toda sua tristeza, ressaltando que mesmo o terceiro lugar no Brasileirão, a temporada foi um fracasso em sua carreira porque não conquistou títulos.

– Em termos emocionais, foi um fracasso total porque não ganhamos títulos. Um dos maiores fracassos de minha vida. Gosto de ganhar e não ganhei aqui – desabafou Leonardo Jardim.

Sem confirmar sua permanência para 2026, o técnico afirmou que terá uma reunião com os diretores celestes nesta segunda-feira para definir seu futuro.

– Hoje é um dia de luto, muita tristeza para família cruzeirense. Não é o dia de bater esse papo. Amanhã iremos falar sobre tudo o que acontecerá sobre meu futuro – comentou.

