Hugo fala sobre 'estratégia simples' passada por Diniz antes de vitória na Libertadores

Hugo Souza foi um nome fundamental para a vitória do Corinthians por 2 a 0 contra o Platense, pela Libertadores, na quinta-fera. O goleiro fez pelo menos duas intervenções decisivas na meta na estreia de Fernando Diniz no comando do time e destacou que o trabalho do treinador ainda está em seu estágio inicial.

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Após o jogo, Hugo explicou que o treinador teve uma conversa com o elenco corintiano e falou sobre a estratégia que seria utilizada diante do Platense fora de casa. Até a partia em Buenos Aires, o técnico teve apenas dois dias de treino com os atletas e buscou fazer adaptações sem alterar tanto a goma de jogo. Segundo Hugo Souza, a atuação foi mais "simples".

- Foram só dois dias de treino, é pouco tempo para adaptar. Mas é sempre mais tranquilo trabalhar vencendo. Ao longo do tempo ele vai colocar as ideias dele, vamos nos adaptar. Ele falou, deu informações, mas deixou claro que não seria nesse jogo que implementaríamos tudo. Foi um jogo mais simples, jogamos o que o jogo pedia. Mas é um grande treinador e estamos empolgados para entender como ele trabalha - destacou Hugo.

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O goleiro do Corinthians afirmou que a vitória na Argentina, que colocou fim a um jejum de nove partidas sem vencer da equipe, pode ser encarada como uma virada de chave para o elenco pelo peso que a Libertadores tem. O goleiro ainda classificou a fase recente como um dos piores momentos que enfrentou desde sua chegada ao clube, em julho de 2024.

- Acho que todo mundo sabe que nosso momento não era o melhor possível. Um dos piores momentos desde que cheguei, uma longa sequência sem vencer, não podemos aceitar isso. E nada melhor do que um jogo de Libertadores, é diferente, e nada mais importante do que jogar fora de casa. Aqui é difícil vencer, e fizemos um jogo importante, fomos cirúrgicos, sem dar chance. E defendemos quando precisamos - afirmou o goleiro.

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Elenco do Corinthians comemora vitória em cima do Platense, pela Libertadores. (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Diniz destaca boa atuação de Hugo

Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Fernando Diniz falou sobre a importância da vitória contra o Platense, atual campeão argentino, e destacou a importância das intervenções de Hugo Souza no gol. O treinador faz previsões positivas sobre a sequência no Timão.

- Alegria muito boa estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas. Jogo difícil aqui. Esse time ganhou o Campeonato Argentino na temporada passada. E acho que o mais importante foi a entrega do time, soube se defender muito bem, Hugo fez duas boas defesas. Minha previsão é positiva, o time vai evoluir muito com treinamento, time que tem qualidade e jogadores com vontade de trabalhar - elogiou o treinador.