Análise: Diniz estreia no Corinthians com ajustes táticos e sinal positivo para Garro

O técnico Fernando Diniz teve pouco tempo para trabalhar dentro de campo, mas as decisões que tomou foram fundamentais para a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Platense, na noite desta quinta-feira (9), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pela Libertadores de 2026. Assim, o treinador estreou com o pé direito no comando da equipe.

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O Corinthians terminou a partida com 43% de posse de bola, registrou 1.24 de gols esperados (xG) e criou 3 grandes chances. A equipe finalizou 6 vezes, teve 2 defesas do goleiro, cobrou 1 escanteio e cometeu 8 faltas. Ao todo, foram 348 passes e 13 desarmes, além de 8 faltas em tiros diretos.

O resultado também encerrou uma sequência de nove jogos sem vitória, que culminou na demissão do técnico Dorival Júnior.

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Primeiro-tempo: novas posições táticas

O primeiro tempo do Corinthians foi típico de uma equipe visitante na Libertadores. O Timão esperou o Platense em seu campo de defesa e tentou explorar os contra-ataques, mas sem grande sucesso.

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Taticamente, Fernando Diniz reorganizou o time. A dupla de volantes formada por Raniele e André atuou de maneira mais fixa no setor. Com Dorival, era comum ver André cair pelos lados e deixar a posição. No modelo de Diniz, o meio-campo se estruturou em um clássico 4-4-2.

— A posição do André, em que ele se sente mais confortável e tem uma projeção de carreira ainda maior, é nessa posição, como camisa 8 clássico. Futuro brilhante. Temos que aproveitar enquanto ele está aqui. Só vai evoluir. Tem força, técnica, é dinâmico, percorre todo o campo com desenvoltura — disse Diniz após o jogo.

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As conhecidas saídas de bola dos times de Fernando Diniz, marcadas pela ousadia e pelo risco, em vários momentos acabaram substituídas por chutões dos defensores. A forte pressão do Platense na saída de bola dificultou a construção desde a defesa.

Pelo lado esquerdo da defesa alvinegra, o Corinthians sofreu. Mainero levou vantagem no setor, criou as principais chances e obrigou Kayke a recuar diversas vezes para ajudar na marcação.

Em resumo, nos primeiros 45 minutos sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians teve atuação tímida. O Platense, muito mais no entusiasmo do que na qualidade técnica, foi superior e conseguiu controlar boa parte da etapa inicial. O empate sem gols, naquele momento, acabou sendo lucro para o Timão.

Números do Corinthians no 1º tempo:

Posse de bola: 45% Grandes chances: 1 Total de chutes: 1 Defesas do goleiro: 1 Escanteios: 1 Faltas: 5 Passes: 177 Desarmes: 9 Faltas (tiros diretos): 4 Cartões amarelos: 1

Fernando Diniz no comando do Corinthians (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Segundo-tempo: brilha a estrela de Diniz

Se a primeira etapa do Corinthians foi ruim, o segundo tempo foi diferente. Mesmo com menos posse de bola, o Timão passou a finalizar mais e buscar mais o jogo.

O gol do Corinthians saiu ao melhor estilo Fernando Diniz: após troca de passes no meio-campo, Garro deu passe preciso para Kayke, que carregou a bola e finalizou para abrir o placar.

O segundo gol também nasceu após boa jogada de Garro, que encontrou Yuri Alberto livre para ampliar.

Rodrigo Garro, inclusive, foi um dos destaques da equipe. Esse é um trabalho que Fernando Diniz vem destacando desde sua apresentação no Corinthians. O objetivo é recuperar o atleta e fazê-lo voltar a ser o jogador de destaque de outrora.

— Sobre o Garro, é um talento raro que o Corinthians tem. Sei que passava por uma fase não tão brilhante, mas tem tudo para recuperar. É muito talentoso. Farei tudo o que puder para deixá-lo à vontade no jogo e inseri-lo nas ideias que penso sobre futebol. Temos tudo para ter uma ótima relação fora de campo, já conversamos, e na questão esportiva. Ele é criativo, trabalha muito. Hoje mostrou que pode voltar a render tudo aquilo que sabe — comentou o treinador.

A vitória na Argentina trouxe ao Corinthians, além dos três pontos, uma bagagem de confiança. É verdade que a equipe ainda não teve a cara do seu novo técnico, mas deu sinais de evolução em um time que vinha encontrando dificuldades. Fernando Diniz não fez grandes mudanças, apenas reposicionou a equipe e tentou, com palavras, resgatar a confiança de suas principais estrelas.

Números do Corinthians no 2º tempo:

Posse de bola: 42% Gols esperados (xG): 1.10 Grandes chances: 2 Total de chutes: 5 Defesas do goleiro: 1 Escanteios: 0 Faltas: 3 Passes: 171 Desarmes: 4 Cartões amarelos: 0

Agora, o Corinthians vira a atenção para o Campeonato Brasileiro. No domingo (12), a equipe enfrenta o Palmeiras, na Neo Química Arena, no primeiro clássico de Fernando Diniz pelo Timão.

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