Gustavo Mosquito, autor do gol salvador do Corinthians no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, teve na noite de terça-feira (22) mais uma oportunidade de se consagrar com a camisa do Timão. Aos 38 minutos do segundo tempo, o atacante de 25 anos desperdiçou uma chance claríssima de ampliar o placar após passe de Ángel Romero, finalizando por cima do gol.