Romero recebeu sondagens para deixar o Corinthians no meio do ano, mas conversou com a diretoria e deixou claro o desejo em lutar por espaço e reencontrar seu futebol no Timão. O paraguaio celebrou seu atual momento no clube e pediu pés no chão para o confronto de volta contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Copa-Sul-Americana.