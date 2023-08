O comentarista craque Neto, criticou a arbitragem da partida entre Corinthians e Estudiantes-ARG, na Sul-Americana, na terça-feira (22). Mesmo com a vitória por 1 a 0, os corintianos ficaram na bronca devido a um possível pênalti não marcado, após a bola bater no braço do zagueiro Luciano Lollo.