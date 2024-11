Gaviões se posiciona contra impeachment de Augusto Melo no Corinthians

A principal torcida organizada do Corinthians se pronunciou sobre a marcação da votação do Conselho Deliberativo do clube para o impeachment de Augusto Melo. Nesta quinta-feira (22), a Gaviões da Fiel usou suas redes sociais para marcar posição contra o processo.

continua após a publicidade

➡️As opções de Ramón Díaz para substituir Memphis no Corinthians; confira

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, convocou uma votação para o pedido de impeachment de Augusto Melo para a quinta-feira (28), às 18h, no Parque São Jorge. A votação será secreta e em caso de maioria simples a favor do afastamento, o presidente é retirado do cargo imediatamente.

Alexandre Domênico, presidente da torcida, gravou um vídeo em que critica a decisão do Conselho do Corinthians. A principal crítica do dirigente da organizada foi sobre o avanço do projeto em meio às últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e a decisão tomada antes da conclusão do inquérito que envolve o clube alvinegro e a "Vai de Bet", ex-patrocinador do Timão.

continua após a publicidade

- A gente se depara com esse pedido de impeachment nesse final de campeonato. Isso é muito grave. Outro ponto importante também: o inquérito não está em investigação? Por que antecipar a conclusão do inquérito? Não estamos por A e nem por B, não estamos pelo Augusto Melo, estamos pelo Corinthians - disse o dirigente.

Torcida do Corinthians se posicionou (Foto: Maurício Lopes/ Ag.Corinthians)

Investigação na Comissão de Ética

O pedido de impeachment se refere à investigação na Comissão de Ética do Corinthians para averiguar irregularidades no contrato de patrocínio do clube com a casa de apostas "Vai de Bet". As autoridades investigam uma possível lavagem de dinheiro e repasses a 'laranjas' da empresa ao Timão durante o período da parceria.

continua após a publicidade

O processo estava travado para aguardar as investigações do inquérito, que são responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo. A Comissão de Ética queria impedir uma injustiça envolvendo a participação do Corinthians. Alexandre Domênico questionou a transparência do processo.

- Se for comprovado que algum dirigente ou o próprio presidente fez algo de errado, seremos os primeiros a pedir a cabeça dele. Porém, nesse momento, isso não é importante. Por que a votação é secreta? Faz uma votação aberta, para que a gente consiga saber o que você, conselheiro, sabe que a nação corintiana não sabe.

Como funciona o processo no Corinthians?

Augusto Melo assumiu o comando do Corinthians no começo deste ano e pode deixar o cargo de maneira precoce - o mandato dele vai até 2026. A primeira chamada da reunião será às 18h, e a segunda às 19h. Caso o impeachment seja aprovado por maioria simples, o presidente será afastado do cargo.

Dessa forma, o cargo de presidente do Corinthians seria ocupado temporariamente por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do clube. Após a deliberação, o mandatário interino teria um mês para convocar uma eleição indireta.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Neste cenário, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr., ainda teria que marcar a data da Assembleia Geral com associados do clube, em até cinco dias, para concretizar o impeachment.