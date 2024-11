O Corinthians não terá Memphis à disposição para o confronto contra o Vasco da Gama, no domingo (24), às 16 (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogador está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos e será desfalque na escalação de Ramón Díaz.

Com cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, o Corinthians tem Memphis como um dos pilares da boa fase. O atacante marcou quatro gols nos últimos cinco jogos disputados. Ramón Díaz terá que escolher outro jogador para a posição.

Além de Memphis, Ramón Díaz também não poderá contar com Giovane, por um imbróglio contratual com o Corinthians, e Héctor Hernández, que se recupera de lesão.

Memphis será desfalque do Corinthians no próximo jogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Talles Magno

O atacante é um dos favoritos para assumir a posição de Memphis. Contratado em agosto deste ano, Talles Magno disputou 15 jogos pelo Corinthians e marcou três gols. A última vez que o jogador iniciou uma partida como titular foi no dia 29 de outubro, na vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro.

Naquela partida, Talles Magno sofreu o pênalti convertido por Memphis, que deu a vitória ao Timão. Desde então, entrou no decorrer dos jogos contra Vitória e Cruzeiro, os dois últimos compromissos do Corinthians.

Romero

O paraguaio é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada com 16 gols. Desfalque na vitória por 2 a 1 contra o Cruzeiro, na quarta-feira (20), por estar com sua seleção durante jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Romero pode pintar na escalação inicial de Ramón Díaz.

A última vez em que atuou como titular foi no empate em 0 a 0 com o Flamengo, na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa do Brasil, quando o Corinthians foi eliminado. A partida aconteceu no dia 20 de outubro.

Pedro Henrique

O atacante corre por fora na disputa pela vaga de Memphis. Com características de velocidade, o jogador marcou dois gols em 25 jogos nesta temporada. A última vez em que esteve em campo também no empate contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, quando atuou por 15 minutos.

Pedro Raul

Centroavante de ofício, a tendência é que o atleta não seja opção de Ramón Díaz para o lugar de Memphis. Com três gols em 31 jogos, é cada vez mais raro vê-lo em campo pelo Corinthians. Após sete partidas sem minutagem, Pedro Raul atuou por um minuto na vitória contra o Cruzeiro, para substituir o holandês, que sentia câimbras.