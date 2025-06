Gaviões da Fiel volta a negar acordo por camarote com Vai de Bet

A Gaviões da Fiel voltou a negar parceria com a Vai de Bet, ex-patrocinadora máster do Corinthians, em relação à utilização de um camarote na Neo Química Arena. Em nota, a torcida reforçou que não mantém mais relação com a empresa desde que o patrocínio foi encerrado.

O comunicado também reiterou que membros da Gaviões não estão ligados à empresa GCS, possível intermediadora do contrato feito entre a Vai de Bet e a organizada.

— Informamos também que o nome citado como responsável pela empresa GCS Intermediação não integra o quadro de associados dos Gaviões da Fiel, e que a torcida não mantém qualquer relação formal com essa empresa ou com qualquer pessoa ligada a ela — anunciou a organizada.

Em fevereiro, a Vai de Bet alegou que, ao fechar contrato com a Gaviões, recebeu um pedido para bancar um camarote no estádio para ser usado por integrantes da torcida organizada. Na época, Amilton Alves, presidente da uniformizada quando a parceria foi fechada, também negou a solicitação pelo camarote 503.

Caso Vai de Bet segue em andamento

A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que apura irregularidades no contrato de patrocínio da casa de apostas Vai de Bet com o Corinthians. O documento enviado ao Ministério Público na segunda-feira (23) aponta uma relação entre a gestão de Augusto Melo, ex-presidente do clube alvinegro, e o crime organizado.

Polícia investiga irregularidades em patrocínio da Vai de Bet e Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Entre diversos pontos, o documento relaciona o desvio de comissões da Vai de Bet para pagamento de doadores de campanhas eleitorais de Augusto Melo para presidente do Corinthians em 2020 e 2023. Entre os citados estão empresários de jogadores, influenciadores, empresários e até mesmo um agiota da zona leste de São Paulo. Os pagamentos eram feitos por meio de desvios a empresas de fachada.