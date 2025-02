Corinthians supera marca do último Paulistão e se aproxima de primeira meta do ano

O Corinthians venceu o Noroeste por 2 a 1, na Neo Química Arena, e chegou ao quinto triunfo no Campeonato Paulista. Igor Coronado e Talles Magno marcaram os gols do Timão neste sábado (1). Com o resultado positivo, o clube alvinegro chegou a 15 pontos na tabela de classificação e superou a campanha que fez na última temporada.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians: Ramón Díaz explica baixo desempenho de Yuri Alberto e Memphis no ano

Em 2024, o Corinthians terminou a primeira fase do Paulistão com 14 pontos, na terceira colocação, e foi eliminado de maneira precoce. Nesta temporada, a equipe comandada por Ramón Díaz superou a marca com seis partidas de antecedência.

Atualmente, o Corinthians é o segundo colocado do Grupo A, atrás apenas de Mirassol, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no critério de saldo de gols, com nove anotados contra três do Timão.

continua após a publicidade

O clube alvinegro está 11 pontos na frente da Inter de Limeira, terceira colocada, e com seis jogos para o final da primeira fase, se aproxima de uma vaga para as quartas de final da competição estadual. O Corinthians não disputa a semifinal do torneio desde 2022, quando perdeu para o São Paulo.

Neste ano, o Paulistão começou no dia 16 de janeiro, pouco tempo depois da reapresentação do elenco corinthiano feita no dia 7. Ramón Díaz vem promovendo um rodízio na equipe titular, optando muitas vez por atletas que não terminaram o último Campeonato Brasileiro entre os 11 iniciais.

continua após a publicidade

Mesmo com um desempenho abaixo em relação ao final do ano passado, o Corinthians se restringe apenas a vitórias magras no campeonato e só saiu vencedor por placares de vantagem mínima, a comissão técnica do clube não se preocupa com o que a equipe vem apresentando.

— Não preocupa, é começo de temporada, não preocupa. Não são fáceis esses jogos, os adversários vêm defender, temos pouco espaço. Já temos 15 pontos, mais do que no Paulistão do ano passado. Acho que tem que dar valor ao que está fazendo o grupo e não preocupa nada. Claramente gostaríamos de mais, mas é só o começo, a gente está tranquilo – disse Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians.

Busca pelo título

Sem ser campeão desde 2019, o Corinthians trata o Campeonato Paulista como uma oportunidade de encerrar um jejum de seis anos sem títulos. A equipe terminou a última temporada em alta, com uma sequência de vitórias e uma vaga inesperada para a Pré-Libertadores.

— Ano passado tínhamos um jogo vistoso porque o time se conhecia, agora tem que poupar, senão machuca. Estamos felizes com o que faz o grupo. O clima não ajuda, a pré-temporada não ajuda e temos 15 pontos. Estamos numa situação que o importante é somar pontos — disse o treinador do Timão, após a vitória sobre o Noroeste.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Talles é o artilheiro do Timão no Paulistão com quatro gols (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)

Próximo jogo

Na segunda-feira (3), o clube alvinegro já volta a atuar pelo Campeonato Paulista. Em confronto antecipado da 11ª rodada, o Timão enfrenta o Novorizontino, em Novo Horizonte, às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada do torneio.