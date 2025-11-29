Garro pode alcançar marca histórica no Corinthians: 'É uma honra'

Rodrigo Garro pode se tornar o argentino com mais jogos pelo Corinthians na partida contra o Botafogo, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. Caso entre em campo, o meia completará 97 partidas com a camisa alvinegra e irá ultrapassar Fausto Vera, que defendeu o clube entre 2022 e 2023.

O camisa 8 é um dos principais pilares da equipe. Contratado junto ao Talleres, no início de 2024, caiu nas graças da Fiel pelas boas atuações. Ao todo, foram 15 gols marcados, 21 assistências e um título conquistado, o Paulistão desta temporada.

- Para mim, é uma honra. Desde o primeiro momento que cheguei aqui, sonhei com muitas coisas. Poder jogar, poder deixar minha marca aqui, em um clube com uma história incrível. Feliz, muito agradecido por todo o clube, à torcida, aos meus companheiros, que fazem parte deste objetivo. Deus queira que eu chegue a muitos mais - disse o atleta em entrevista ao canal oficial do clube.

Garro encabeça o trio GYM, como ficou conhecido a parceria com Memphis e Yuri Alberto. Na partida contra o Botafogo, que será na Neo Química Arena, o argentino não poderá contar com o companheiro holandês, que se recupera de um edema ósseo.

O duelo, válido pela 36ª rodada, ganhou ares de decisão para o Corinthians. O clube alvinegro possui 45 pontos na tabela e ocupa a 11ª colocação. Em caso de vitória, o Timão pode pular para o oitavo lugar, ultrapassando São Paulo e RB Bragantino.

- Como todas as partidas, precisamos ir com vontade para jogar. Será um jogo difícil, mas, aqui em casa, todos os jogos são especiais. Fechamos uma semana de trabalho muito boa, então, estamos com confiança e com fé. Se Deus quiser, faremos um bom jogo - disse o argentino.

Rodrigo Garro está perto de feito com a camisa alvinegra (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Lista de argentinos com mais jogos pelo Corinthians