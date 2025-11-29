Corinthians acelera reestruturação da base após perda de joia e investe em renovações

Em agosto, quando Osmar Stabile ainda era presidente interino, o Corinthians sofreu um duro golpe ao perder Kauê Furquim, considerada uma das principais joias das categorias de base, para o Bahia. O atleta, que inclusive participava de treinos com os profissionais, saiu por R$ 14 milhões, valor da multa rescisória equivalente a 200 vezes o salário mensal.

Três meses após assumir, a diretoria do Corinthians intensifica os esforços para evitar novas decepções e consolidar a base como elemento central da reestruturação financeira do clube. A renegociação de contratos e a implementação de metas figuram entre as principais medidas adotadas pela atual gestão.

- Reorganizamos o departamento, mudamos a forma de contrato, instauramos a adoção de metas, facilitando que os jogadores pudessem crescer em performance. Fizemos uma análise crítica em todos os contratos; os jogadores que vão para a Copinha também foram atualizados. Tenho certeza que isso trará recursos para que o Corinthians saia dessa situação financeira em que estamos - disse Osmar Stabile durante evento realizado pela CBF, na última segunda-feira (24).

O clube alvinegro acrescentou aditivos nos contratos, refez os valores das multas rescisórias e inseriu metas esportivas para os jovens da base. Nesta sexta-feira (28), o Corinthians anunciou as renovações de contrato do goleiro Nicollas, do volante Victor Dourado e do meia Lucas Molina, todos da equipe sub-20, até 2028. Além disso, firmou um aditivo contratual com Gui Bom, atacante destaque da equipe sub-17. Stabile aponta a chegada de Erasmo Damiani, executivo de futebol da base, como um avanço no processo de reestruturação.

- Nós organizamos também com a contratação de profissionais, um deles, o Damiani, que fez com que pudéssemos fazer a reestruturação. Fizemos esse trabalho, implantamos uma filosofia, que é buscar através da base recursos suficientes para que a gente toque o futebol. O custo do futebol é muito alto e, para isso, são necessários investimentos na base, e o trabalho inicial foi lá - disse Stabile.

Corinthians acertou aditivo contratual com Gui Bom (Foto: Reprodução/Instagram/guilhermearsillabom)

Caminho em meio ao transfer ban

A promoção de jogadores da base ao profissional também foi uma saída ao transfer ban, imposto pela Fifa em agosto, pela dívida do Corinthians com o Santos Laguna, referente a contratação de Félix Torres. Foram prometidos quatro reforços a Dorival Júnior, mas com as dificuldades, a solução do treinador foi utilizar os garotos.

No último jogo do Corinthians, na derrota para o Cruzeiro, três dos titulares eram formados na base. O gerente Osmar Stabile destacou o fato como resultado direto do processo de reestruturação do departamento de categorias inferiores.

- Assim que assumimos vimos a necessidade de reestruturação de todos os departamentos; entre eles, o principal foi o desenvolvimento da base do clube. Foi onde fizemos um estudo e percebemos que tínhamos que começar por ali, que é onde vamos revelar os garotos que vão ao profissional. Hoje, para ter uma ideia, nós temos 35% dos jogadores do profissional vindo da base.