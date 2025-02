Garro comemora na arquibancada com torcida do Corinthians após a cerimônia de troca de camisa

O jogador do Corinthians, Rodrigo Garro, assumiu a camisa 8 do clube na última quarta-feira (5) e comemorou junto à torcida organizada na arquibancada após a cerimônia. Quem herdará a camisa 10 pelo resto da temporada é o holandês Memphis Depay. Veja o vídeo!

continua após a publicidade

➡️Estêvão x Memphis: craques chegam em momentos opostos no Dérbi

O meia esteve acompanhado pela mulher e pelo filho na gravação de vídeos e fotos na Neo Química Arena, mas ainda não há confirmação se a troca poderá ser vista no jogo contra o Palmeiras desta quinta-feira (6).

A mudança faz parte de uma cláusula do contrato de Memphis Depay com o Timão. No acordo, o Corinthians tem a obrigação de ceder a camisa 10 a Memphis. Atualmente, o holandês usa o número 94.

continua após a publicidade

A histórica camisa 8 corintiana já foi usada por Luizinho, Sócrates, Basílio, Rincón, Renato Augusto e Paulinho.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Garro comemora na arquibancada com torcida do Corinthians na cerimônia de troca de camisa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

Palmeiras e Corinthians se enfrentam, nesta quinta-feira (6), em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), e as equipes entram em campo no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O confronto será transmitido pelo canal TNT Sports, através do streaming Max. ➡️ Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

7ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TNT Sports e Max

🟨 Arbitragem: Raphael Claus

🚩Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

📺 VAR: Daiane Muniz

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Maurício e Raphael Veiga; Estêvão e Flaco López.



CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Alex Santana, André Carrillo e Igor Coronado; Depay e Yuri Alberto.