Mesmo tendo sido pivô de uma confusão no fim da partida entre Corinthians e Universitario, do Peru, na última terça-feira (18), o garoto Ryan terá a sua promoção ao elenco profissional garantida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. E a postura do jovem, que completou 20 anos no último sábado (15), foi fundamental para a decisão do treinador, que fazia parte do elenco sub-20 e compunha espaço entre os profissionais de forma esporádica.