O Corinthians também considera o jogador com um bom potencial de revenda, algo que o clube tem procurado nos atletas que visa contratar. Ele, por exemplo, foi contratado pelo Rosário, vindo do Cerro Porteño, do Paraguai, no início do ano, por algo em torno dos 800 mil dólares (R$ 3,8 milhões, na cotação atual) por 50% dos direitos - o restante pertence ainda ao clube paraguaio.