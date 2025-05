Especialista vê pênalti não marcado em Huracán x Corinthians

O Corinthians perdeu para o Huracán por 1 a 0, na última terça-feira (27), na Argentina, e está fora da Sul-Americana. Na ocasião, o especilista de arbitragem Carlos Eugênio Simon apontou um erro grave da arbitragem contra a equipe paulista. Para ele, o time de Dorival Júnior teve um pênalti não marcado pelo árbitro Gery Vargas, da Bolívia.

O lance polêmico aconteceu aos 82 minutos da partida. A equipe corintiana reclamou de uma penalidade não marcada em cima do meia Garro. Na jogada, o jogador argentino cai no gramado após receber um toque do defensor adversário dentro da área.

A arbitragem em campo interpretou o lance como limpo, e não aponto a marca da cal. A decisão do árbitro Gery Vargas foi apoiada pelo VAR, que não o chamou a beira do campo para rever a jogada. Durante a transmissão dos canais ESPN, Carlos Eugênio Simon descordou da marcação.

- O Garro é puxado pelo braço. Olha só: o jogador desiste da bola e puxa ele pelo braço. Isso é pênalti para o Corinthians! - disse o especialista.

Eliminação do Corinthians

O resultado contra o Huracán foi crucial para determinar o fim da campanha do time paulista na Copa Sul-Americana. Com a vitória, a equipe argentina permaneceu na liderança do Grupo C, e ficou com a única vaga direta às oitavas de final do torneio.

Enquanto isso, o América de Cali, na segunda colocação, disputará a repescagem. O Corinthians amargou a terceira posição. Com este cenário, o time alvinegro acumulou a segunda eliminação precoce em torneios continentais nesta temporada. No começo do ano, a equipe foi eliminado na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil.