Fiel cobra o elenco após derrota do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians perdeu para o Fluminense por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi na Neo Química Arena e frustrou os planos da equipe de retomar uma boa fase no torneio atuando ao lado do seu torcedor. É a segunda derrota consecutiva do Timão na competição nacional.

Após o duelo, a Fiel presente no estádio fez cobranças fortes ao elenco. Parte de cerca dos 41 mil torcedores presentes na Neo Química Arena entoaram o canto: "ou joga por amor, ou joga por terror". É o primeiro momento de crise no Corinthians desde o título do Paulistão, conquistado no final de março.

Desde então, o Timão acumula maus resultados e vê a pressão sobre a equipe aumentar. O Corinthians perdeu para o Huracán em casa, na Sul-Americana, e se complicou para avançar de fase no torneio. No Brasileirão, a equipe soma duas derrotas consecutivas, a penúltima foi contra o Palmeiras, na Arena Barueri.

O Corinthians é o atual 12º colocado na tabela do Brasileirão e estacionou na parte debaixo do campeonato. A distância do Timão para o líder, o arquirrival Palmeiras, é de seis pontos e as equipes já se enfrentaram no torneio.

Esperança em casa

O Timão entrou esperançoso na rodada com a possibilidade de somar seis pontos em dois jogos do Brasileirão marcados para a Neo Química Arena. No sábado (19), o clube alvinegro volta a entrar em campo para encarar o Sport, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.