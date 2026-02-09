Gustavo Henrique vê Corinthians superior e lamenta chances perdidas

Titular da zaga do Corinthians, Gustavo Henrique analisou a derrota alvinegra para o Palmeiras na noite deste domingo, por 1 a 0, na Neo Química Arena.

— A gente teve um primeiro tempo muito bom, um ritmo muito forte. Tivemos chances de fazer o gol e não fizemos. Criamos chances e não conseguimos converter em gol. Primeiro tempo eles jogaram no contra-ataque, segundo tempo praticamente a mesma coisa. Eles aproveitaram um erro nosso, e sofremos o gol. No meu modo de ver, nós fomos superiores. Agora é descansar e pensar no próximo jogo — afirmou.

Apesar do resultado adverso, o Corinthians apresentou desempenho superior durante boa parte do clássico. No primeiro tempo, teve a grande chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas Memphis Depay escorregou e finalizou para fora.

— A gente sabe que clássico é diferente, ainda mais contra o nosso maior rival. A gente fez um grande jogo, a equipe deles parecia perdida no primeiro tempo, não conseguia tocar na bola. Tivemos o pênalti e não convertemos. Ainda falta mais um jogo no campeonato e vamos em busca da vitória — resumiu Gustavo Henrique.

A derrota manteve o Corinthians com 11 pontos e na quinta colocação do Campeonato Paulista. Com isso, o time chega à última rodada precisando obrigatoriamente de uma vitória para garantir a classificação à próxima fase sem depender de combinações de resultados.

O Corinthians volta a campo na quinta-feira, quando joga contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. No Paulista, a equipe fecha a primeira fase contra o São Bernardo, no domingo.