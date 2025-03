Maycon vibra com título do Corinthians e quer ‘clube no lugar que merece’

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 0 a 0, nesta quinta-feira (27), na Neo Química Arena, e conquistou o título do Paulistão. Maycon, volante do Timão, chegou ao seu terceiro título estadual pelo clube alvinegro, o segundo contra o rival.

Revelado pelo Timão, o jogador fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Paulista de 2017, 2018, e o Brasileirão de 2018. Em seu retorno, ainda não havia sido campeão. Maycon declarou que o título sobre o Palmeiras é uma forma de colocar o Corinthians entre os protagonistas.

— Espero que voltem esses momentos, eu estou feliz por isso, o corinthiano merece, nós lutamos bastante, vivemos momentos difíceis, mas graças a deus, passo a passo, estamos colocando o Corinthians no lugar que ele merece que é ganhando títulos. O ano está só começando, esperamos muito mais.

Corinthians conquistou o título do Paulistão sobre o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Paulistinha Day

Maycon foi pela crucial do Corinthians no título do Paulistão de 2018, o último da equipe sobre o Palmeiras. Na ocasião, os clubes decidiram o troféu nos pênaltis. Maycon acertou a sua cobrança, a última, e o Timão conquistou o estadual em pleno Allianz Parque.

Na época, torcedores do Palmeiras se revoltaram com uma decisão do árbitro que anulou um pênalti para o clube. O presidente do Verdão na época, Maurício Galiotte, chamou a competição de "Paulistinha", apelido que pegou entre os torcedores do Corinthians.

É campeão

O Timão quebrou um jejum de seis anos sem título, sendo o último conquistado no Paulistão de 2019. O Corinthians é o maior campeão do torneio, com 31 títulos, e ampliou a vantagem sobre o Palmeiras, segundo maior vencedor com 26 troféus.