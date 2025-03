O volante Ryan entrou em campo em um momento complicado para o Corinthians durante a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, na noite desta quinta-feira (28). Após a conquista da 31ª taça do Timão, o jovem abriu o jogo e revelou uma promessa feita a Félix Torres no momento da expulsão do jogador, no segundo tempo.

- Entrei logo depois da expulsão e eu prometi pro Félix que eu ia correr por ele. Nos dois jogos da final ele foi um dos melhores do nosso time e não merecia ter terminado o jogo desse jeito, mas infelizmente futebol é assim, acontece. A gente jogou mais pelo Félix, pois se acontecesse alguma coisa iria ficar ruim, mas deu tudo certo - disse o jovem do Corinthians.

Félix Torres recebeu o segundo cartão amarelo aos 30 minutos do segundo tempo, em duelo que terminou sem gols, mas garantiu a taça ao Timão. Ele acabou expulso da partida por ser advertido duas vezes pelo mesmo motivo: faltas seguidas em Vitor Roque.

Corinthians encerra jejum sem títulos

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 0 a 0, nesta quinta-feira (27), e é campeão do Campeonato Paulista. Hugo Souza foi o nome da partida ao defender pênalti cobrado por Raphael Veiga. Em vantagem no placar agregado por ter vencido o jogo de ida, o Timão segurou o ímpeto do rival na Neo Química Arena e quebrou um jejum de seis anos sem títulos.