Augusto Melo comemora título do Corinthians e cita bastidores de reestruturação

O presidente Augusto Melo exaltou a conquista do Corinthians no Campeonato Paulista. O dirigente falou sobre a fase que o clube vive e deu detalhes sobre a reestruturação que a equipe enfrentou desde quando assumiu sua gestão.

Segundo as palavras de Augusto Melo, ele e sua gestão assumiram o Corinthians em uma época na qual a equipe passava por diversas questões financeiras complicadas. Para ele, o principal desafio era justamente pensar na reestruturação do clube.

- A gente quebrou um paradigma de 17 anos. Pegamos o clube numa situação financeira complicada, e o nosso grande desafio era esse: reestruturar o Corinthians. E foi isso que fizemos — buscamos profissionais capacitados, fomos atrás de contratações pontuais, e o resultado está aí - disse.

- Foi um ano muito difícil, com muita pancadaria. A política no Corinthians não é fácil. Tem muita gente que joga contra, porque tem gente que não quer ver o processo acontecer. Se essas pessoas fossem um pouco mais inteligentes, se fossem realmente corintianas, se dessem as mãos e ajudassem, o Corinthians seria muito maior e não teria passado pelas dificuldades que passou - completou sobre os bastidores.

Augusto Melo ainda ressaltou que suas ideias não chegaram ao fim. De acordo com ele, a intenção é seguir trabalhando e focando no que tiver necessidade. Caso seja preciso mais mudanças, como no elenco, destacou que fará.

- É manter o trabalho, focar e se houver necessidade, a gente vai estar no mercado para estruturar cada vez mais. A ideia é manter isso aqui, é o título que o torcedor do Corinthians sonhava - disse.

Augusto Melo falou sobre "recuperação" do Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Corinthians encerra jejum sem títulos

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 0 a 0, nesta quinta-feira (27), e é campeão do Campeonato Paulista. Hugo Souza foi o nome da partida ao defender pênalti cobrado por Raphael Veiga. Em vantagem no placar agregado por ter vencido o jogo de ida, o Timão segurou o ímpeto do rival na Neo Química Arena e quebrou um jejum de seis anos sem títulos.