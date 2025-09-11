Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, comentou sobre a proposta recusada pelo clube pelo atacante Yuri Alberto. A oferta da Roma girava em torno de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 190 milhões), mas, mesmo diante das cifras elevadas, o clube optou por não abrir negociações.

Segundo o dirigente, a permanência do atacante é considerada fundamental para a sequência da temporada. Internamente, o técnico Dorival Júnior avalia que o elenco é enxuto e apontou a necessidade de pelo menos quatro reforços. No entanto, recebeu apenas o atacante Vitinho, e, com a punição do transfer ban, novas contratações não puderam ser realizadas.

— O Yuri Alberto, e tantos outros… você mantendo jogadores, manutenção do elenco. Yuri, Memphis, Garro… todos os jogadores permaneceram, algumas renovações que estavam tratadas. Estamos preparando o Corinthians, trazendo estrutura para a equipe e clube. Trabalho que se iniciou em 2024, reconstrução do elenco, e ela continua. Nós tivemos nas duas últimas janelas, fizemos duas contratações. Não é porque não tínhamos monitoramento, mas porque a gente passa por alguns momentos difíceis. Eu, como executivo de futebol, não estou para lamentar e sim trabalhar. É com esse entusiasmo que vou até o final — disse Fabinho.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians

Porcentagem de Yuri Alberto

Soldado foi questionado sobre o percentual de direitos econômicos de Yuri Alberto, mas preferiu desconversar. Em 2022, quando o Corinthians acertou a contratação do atacante junto ao Zenit, a negociação incluiu a cessão de jovens formados na base alvinegra.

Na ocasião, o clube envolveu Mantuan, Du Queiroz, Ivan, Robert Renan e Pedro no acordo. Os percentuais repassados ao time russo variaram de atleta para atleta.

— Aparentemente sim, mas são situações que a gente precisa olhar com muito critério. É claro que todo mundo sabe dessa parceria que existiu com o Zenit. Todo mundo fala desse 50% e não tem muito segredo em relação a isso. Mas detalhezinho, te dar 100% de certeza, eu prefiro não me pronunciar sobre isso. Mas como eu te disse, não é muito mistério a questão do Yuri. Todo mundo sabe que existe uma parceria próxima desse meio a meio. Obrigado — detalhou Soldado.

Na manhã desta quinta-feira (11), o GE informou que, embora detenha 50% dos direitos de Yuri Alberto, o Corinthians cedeu 10% do valor de uma eventual transferência ao empresário André Cury.