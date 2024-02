- Chegou uma proposta para o Marquinhos por 5,5 milhões de euros da Roma. Dizia que não vendia. E recebi muita pressão. Ele era a joia da coroa. Falei que só vendia o Marquinhos se o Tite falasse que não tinha futuro. Na semana seguinte, ele me disse: 'Presidente, o Marquinhos não vai ser zagueiro, ele é franzino, é baixo, não ganha bola no alto, não tem impulsão. O máximo que vai ser é um lateralzinho, talvez um volante. Então, não quero e não vou mais relacionar o Marquinhos" - contou Gobbi ao podcast "Tomando uma com...".