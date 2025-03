Corinthians chega com problemas para duelo decisivo na Libertadores

O Corinthians enfrenta o seu maior desafio desta temporada nesta quarta-feira (12). Na Neo Química Arena, o Timão encara o Barcelona de Guayaquil, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na ida, o clube alvinegro foi derrotado por 3 a 0 no Equador. Com esse resultado, o Corinthians precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar à fase de grupos do torneio continental. Se ganhar por três gols de vantagem, a decisão será nos pênaltis. Para isso, o Timão precisa superar alguns desafios.

Corinthians perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 pela Pré-Libertadores (Foto: Marcos Pin / AFP)

Ausência de Garro?

O camisa 8 não participou do treino desta terça-feira (11) e pode ser desfalque do Corinthians na decisão. Autor do gol que classificou o Timão à final do Paulistão, na vitória por 2 a 1 contra o Santos, o meia argentino sofre de uma tendinopatia patelar no joelho direito e chegou a perder os primeiros jogos da temporada.

continua após a publicidade

A lesão faz com que Rodrigo Garro atue no sacrifício desde o final da última temporada. O meia declarou querer jogar mesmo com dores, mas é possível ser desfalque contra o Barcelona. Igor Coronado, seu substituto na posição, também será desfalque. A tendência é a entrada de Romero ou Talles Magno e uma mudança na formação tática.

Defesa

O sistema defensivo do Corinthians tem sido um problema nesta temporada. O clube alvinegro sofreu 20 gols em 18 partidas. Nesta quarta-feira (12), o Timão precisa reverter uma desvantagem de três gols no placar e, por isso, dependerá muito de seus zagueiros.

continua após a publicidade

A tendência é que o treinador repita a dupla que atuou nas vitórias por 2 a 0 sobre o Mirassol e 2 a 1 sobre o Santos. Félix Torres e Gustavo Henrique são os favoritos para as vagas.

Retrospecto na Libertadores

O Corinthians nunca reverteu uma desvantagem tão grande em fases eliminatórias da competição continental. Na Pré-Libertadores de 2015, porém, o Timão venceu o Once Caldas por 4 a 0 na Neo Química Arena, no jogo de ida.

Jogos que o Corinthians venceu por mais de três gols na Libertadores