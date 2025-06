Ex-Corinthians move processo milionário contra o clube

Everaldo, ex-atacante do Corinthians, entrou com um processo contra o clube pedindo R$ 1.535.112,02 para cobrar por direitos trabalhistas e verbas rescisórias atrasadas. A ação corre na Justiça de São Paulo e foi proposta pelos advogados Thiago e Filipe Rino, que trabalham com o atleta.

A informação foi trazida pelo 'ge.globo'. Everaldo assinou por quatro anos, ainda na gestão de Andrés Sanchez, mas só atuou pelo Timão entre 2019 e 2020. Posteriormente, foi emprestado ao América Mineiro e Sport. O Corinthians se comprometeu a pagar o salário do jogador durante todas essas passagens, com exceção ao último contrato com o Coelho, em 2023.

Ao todo, o jogador disputou 36 partidas e marcou quatro gols com a camisa alvinegra. Entre as exigências estão valores referentes ao 13º salário, férias, direitos de imagem, débitos trabalhistas acrescidos de juros, FGTS, multa por atraso e pagamento de honorários advocatícios. O Corinthians ainda não se manifestou oficialmente sobre o processo judicial movido por Everaldo.

Everaldo defendeu as cores do Timão entre 2019 e 2020 (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Dívidas do Corinthians

Osmar Stábile, presidente interino após o Conselho Deliberativo do clube alvinegro aprovar o impeachment de Augusto Melo, sofre para arcas com as dívidas do Corinthians. Em sua posse, na última semana, disse que a situação financeira era como uma 'terra arrasada'.

A dívida total do clube é avaliada em R$ 2,5 bilhões. As dificuldades fizeram a atual gestão antecipar verbas do próximo Campeonato Paulista como garantia para arcas com a folha salarial e outros débitos a curto prazo, mantendo o clube em funcionamento.