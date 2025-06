Zagueiro inicia transição física em reapresentação do Corinthians

O Corinthians se reapresentou nesta quarta-feira (4) de olho na próxima rodada do Brasileirão, a última antes da paralisação no calendário para o Super Mundial de Clubes da Fifa. O treino no CT Dr. Joaquim Grava contou com a presença do zagueiro Gustavo Henrique, que iniciou transição física no gramado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No início de maio, o jogador realizou uma cirurgia para correção de uma hernia inguinal e estava no departamento médico desde então. Gustavo Henrique fez trabalhos parciais em campo com o restante do grupo.

O elenco se reapresentou após dois dias de folga. Memphis, Martínez, Carrillo, Hugo Souza e Félix Torres estão com as suas seleções para a Data Fifa e foram baixas. A primeira parte do treinamento foi com uma ativação física na academia. Posteriormente, a comissão técnica promoveu um aquecimento e uma atividade de tração. Em seguida, Dorival Júnior organizou um treino de posse de bola. Por fim, houve um enfrentamento em espaço reduzido e um complemento por setores.

continua após a publicidade

Zagueiro participou da atividade (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Retorno

Gustavo Henrique não entra em campo desde a derrota do Corinthians por 4 a 0 para o Flamengo, no dia 27 de abril. O zagueiro ainda não pôde ser utilizado por Dorival Júnior, que foi anunciado como treinador do Timão no dia seguinte.

Contratado em 2024, Gustavo Henrique disputou 46 partidas pelo Timão e marcou dois gols. O zagueiro foi titular na campanha do título do Paulistão nesta temporada, conquistado sobre o arquirrival Palmeiras.

continua após a publicidade

Próximo jogo

O Corinthians volta a treinar na manhã desta quinta-feira (5). O próximo compromisso do Timão é contra o Grêmio, no 12 de junho, às 20h, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente a equipe ocupa a 11ª colocação.