Carlos Miguel revela por que deixou o Corinthians e não descarta retorno

Carlos Miguel deixou o Corinthians em julho do ano passado e muitos torcedores ficaram contrariados. O goleiro era apontado como sucessor de Cássio, mas surpreendeu a Fiel ao sair do Timão para atuar no Nottingham Forest, da Inglaterra.

A multa rescisória paga pelo clube inglês foi de 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões). Naquele momento, o goleiro era um dos destaques do Corinthians na temporada. Após um ano de sua saída, Carlos Miguel explica que o motivo foi um plano de carreira, que dificilmente alcançaria atuando pelo Timão.

— Era a Premier League. Muita gente não consegue entender a dimensão que é a Premier League para o mundo. Você vê a rotação, velocidade, é muito diferente, muito mais rápido. Eu quero ser um dos melhores goleiros do mundo. No Corinthians eu não conseguiria ser. Só se o Corinthians ganhar a Libertadores, Mundial, 'Supermundial'... virasse o Real Madrid. Era plano de carreira, tem o sonho de jogar na Europa, em um dos maiores times do mundo, seguir a carreira do Alisson, do Ederson — disse em entrevista ao podcast "Podpah".

Goleiro defendeu o Corinthians entre 2021 e 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Na dúvida e possível retorno

O Nottingham Forest buscou Carlos Miguel no início da temporada, e o goleiro viu a oportunidade de atuar na Europa. O jogador ficou quase três anos na reserva de Cássio, e agarrou a chance. A última vez que entrou em campo pelo Timão foi no dia 16 de junho do ano passado, no empate por 1 a 1 contra o São Paulo, data em que a diretoria alvinegra o tentou convencer para ficar.

— Eu estava ali e ninguém tinha me mandado uma proposta. E eu falando com os caras do Nottingham (inclinado a ir). Eles queriam contratar outro goleiro, quase tinham sido rebaixados e eu aceitei a proposta. O Corinthians me fez a proposta no dia do jogo com o São Paulo. Mas já era, já tinha assinado o pré-contrato — contou o goleiro.

continua após a publicidade

Carlos Miguel conta que o momento político, e esportivo, com o time na zona de rebaixamento do Brasileirão, pesou para a sua saída. Entretanto, conta que sempre acreditou em uma reviravolta da equipe.

— Foram dias, semanas até resolver. Pensava em ir, não ir, conversei com as pessoas próximas, você vê a situação que o Corinthians estava... Não é nem pular antes de afundar (o Corinthians). Eu sabia que se todo mundo colocasse a cabeça no lugar e soubesse onde estava, iria melhorar. O Corinthians é muito grande — disse o goleiro

Ao todo, Carlos Miguel defendeu o Timão em 26 partidas, entre 2021 e 2024, e não descarta um possível retorno.

— Com certeza, sem nem pensar. O Corinthians me abraçou quando eu queria sair do Inter. Foi o primeiro lugar, primeiro lugar que eu vou querer é aqui. Aqui é Corinthians — finalizou Carlos Miguel.